Ворскла зіграла внічию з Металістом 1925 у 12 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 12-го туру української Прем’єр-Ліги полтавська Ворскла зіграв внічию з харківським Металістом 1925.
Матч завершився з рахунком 2:2.
Ворскла - Металіст 1925 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 17 Сидоров, 1:1 - 47 Корнієнко, 1:2 - 78 Фарина, 2:2 - 82 Нестеренко
Ворскла: Ісенко, Пердута, Павлюк, Сантана (Хрипчук 57), Корнієнко, Челядін, Юрченко, Кане, Скляр (Феліпе 83), Якубу (Нестеренко 76), Степанюк
Металіст 1925: Мозіль, Фарина, Курило, Ткачук, Безуглий, Вачіберадзе, Габелок, Ткачук (Бичек 64), Юсов (Чирук 87), Сидоров, Ременюк (Дмитренко 65)
Попередження: Сантана 54, Корнієнко 75, Павлюк 80 - Юсов 35
Раніше ЛНЗ впевнено переміг Оболонь у 12 турі УПЛ.
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