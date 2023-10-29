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Ворскла зіграла внічию з Металістом 1925 у 12 турі УПЛ

Сьогодні 16:54 78 0
Ворскла зіграла внічию з Металістом 1925 у 12 турі УПЛ
#Ворскла, #Металіст 1925

Джерело - Чемпіон.

У матчі 12-го туру української Прем’єр-Ліги полтавська Ворскла зіграв внічию з харківським Металістом 1925. 

Матч завершився з рахунком 2:2.

Чемпіонат України - УПЛ
12 тур, 29 жовтня

Ворскла - Металіст 1925 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Сидоров, 1:1 - 47 Корнієнко, 1:2 - 78 Фарина, 2:2 - 82 Нестеренко

Ворскла: Ісенко, Пердута, Павлюк, Сантана (Хрипчук 57), Корнієнко, Челядін, Юрченко, Кане, Скляр (Феліпе 83), Якубу (Нестеренко 76), Степанюк

Металіст 1925: Мозіль, Фарина, Курило, Ткачук, Безуглий, Вачіберадзе, Габелок, Ткачук (Бичек 64), Юсов (Чирук 87), Сидоров, Ременюк (Дмитренко 65)

Попередження: Сантана 54, Корнієнко 75, Павлюк 80 - Юсов 35

Раніше ЛНЗ впевнено переміг Оболонь у 12 турі УПЛ.

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