Джерело - Чемпіон.
29 жовтня у 11 турі іспанської Ла-Ліги відбулося чотири матчі.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
11 тур, 29 жовтня
Бетіс - Осасуна 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 45+1 Жозе, 1:1 - 85 Гарсія, 2:1 - 90+3 Іско
Райо Вальєкано - Реал Сосьєдад 2:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 31 Мумін, 1:1 - 41 Оярсабаль, 1:2 - 66 Оярсабаль (пен), 2:2 - 90+1 Бебе
Атлетік - Валенсія 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 32 Де Маркос, 1:1 - 62 Перес, 1:2 - 68 Дуро, 2:2 - 90+7 Беренгер
Український нападник Валенсії Роман Яремчук вийшов на заміну на 78-ій хвилині матчу.
Атлетіко - Алавес 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 26 Рікельме, 2:0 - 45+1 Мората, 2:1 - 90+6 Гевара
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