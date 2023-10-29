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Валенсія з Яремчуком не втримала перемогу над Атлетіком: результати матчів 11 туру Ла-Ліги

Яремчук вийшов на заміну на 78-ій хвилині матчу
Вчора 23:59 613 0
Валенсія з Яремчуком не втримала перемогу над Атлетіком: результати матчів 11 туру Ла-Ліги
#Алавес, #Атлетік, #Атлетіко Мадрид, #Бетіс, #Валенсія, #Осасуна, #Реал Сосьєдад

Джерело - Чемпіон.

29 жовтня у 11 турі іспанської Ла-Ліги відбулося чотири матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
11 тур, 29 жовтня

Бетіс - Осасуна 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+1 Жозе, 1:1 - 85 Гарсія, 2:1 - 90+3 Іско

Райо Вальєкано - Реал Сосьєдад 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 31 Мумін, 1:1 - 41 Оярсабаль, 1:2 - 66 Оярсабаль (пен), 2:2 - 90+1 Бебе

Атлетік - Валенсія 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 32 Де Маркос, 1:1 - 62 Перес, 1:2 - 68 Дуро, 2:2 - 90+7 Беренгер

Український нападник Валенсії Роман Яремчук вийшов на заміну на 78-ій хвилині матчу.

Атлетіко - Алавес 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 26 Рікельме, 2:0 - 45+1 Мората, 2:1 - 90+6 Гевара

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