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Лавриненко: Внутрішній мікроклімат у Вересі похитнувся

Фахівець прокоментував нічию з Минаєм
Сьогодні 16:26 187 0
Лавриненко: Внутрішній мікроклімат у Вересі похитнувся
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
#Верес, #Сергій Лавриненко, #Минай

Джерело - UA-футбол.

Головний тренер Вереса Сергій Лавриненко незадоволений нічиєю своїх підопічних у матчі з Минаєм (0:0).

Про це заявив сам фахівець.

"Грою своєї команди я задоволений, але не задоволений результатом. У нас було вдосталь моментів, у яких ми повинні були закривати гру. Ці моменти були і в першому, і в другому таймах.

Зокрема, два виходи один на один, стійка. Добре грав воротар Бандура. Ми створювали моменти, але реалізація нас підвела.

Задоволений ставленням, настроєм своєї команди, але не задоволений, повторюся, результатом. Втім, його потрібно прийняти і рухатися далі. Я сказав хлопцям, що якщо будемо з таким настроєм грати далі, то кожному супернику буде важко проти нас.

Чого не вистачає Вересу, щоб бути вище у турнірній таблиці? Шукаємо, чого не вистачає. Якби все було так просто… Є багато компонентів, які впливають на футболістів. Це і турнірне значення, і тиск від серії результатів без перемог, і внутрішній мікроклімат, який у нас трохи похитнувся. Але зараз у хлопців горять очі і я вважаю, що це була відправна точка. Що далі ми будемо і в наступних матчах показувати такий футбол і брати очки", - сказав Лавриненко.

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