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Минай та Верес не визначили сильнішого в 12 турі УПЛ

Команди розписали нульову нічию
Сьогодні 15:06 139 0
Минай та Верес не визначили сильнішого в 12 турі УПЛ
#Верес, #Минай, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Минай та Верес зіграли внічию в межах 12-го туру української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 0:0.

Чемпіонат України - УПЛ
12 тур, 29 жовтня

Минай - Верес 0:0

Склади команд:

Минай: Бандура, Нємчанінов, Ю. Кравчук, Мельник (Вишневський, 46), Солдат, Вітенчук, Гечев (Рогозинський, 37), Твердохліб, Кораблін (Петько, 37), Одарюк (Ременяк, 83), Гунічев (Панасенко, 61)

Запасні: Кемкін, Ольховий, Демиденко, Дмитрук, Голуб, Ралюченко.

Верес: Когут, Шевченко, Курко, Кучеренко, Балан, Кухарук, Жуліо Сезар, В. Шарай, Яго (Блізніченко, 86), Шестаков – Марусич (Гайдучик, 68).

Запасні: Паст, Вовченко, Годя, Кльоц, Ковалюк, С. Шарай, Кучеров, Гакман, Світюха

Попередження: Шевченко 18, Солдат 22, Шарай 27, Вітенчук 41, Твердохліб 66, Сікейра 79, Балан 88, Шарай 90+1

Вилучення: Шарай 90+1 (друга жовта)

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