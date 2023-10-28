Кривбас розгромив СК Дніпро-1 у 12 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Кривбас переграв СК Дніпро-1 у матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги.
Матч завершився з рахунком 3:0.
Кривбас із 26 очками лідирує у чемпіонаті України.
Чемпіонат України - УПЛ
12 тур, 28 жовтня
Кривбас - СК Дніпро-1 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 11 Кожушко, 2:0 - 41 Кузик, 3:0 - 51 Кожушко
Кривбас (Кривий Ріг): 33. Андрій Кліщук, 7. Андрій Понєдєльнік, 13. Данило Бескоровайний (2. Вʼячеслав Рябов, 88), 5. Тимур Стецьков, 55. Іван Дібанго, 23. Хрвоє Іліч, 11. Микита Татарков (6. Клім Приходько, 70), 21. Денис Кузик (10. Дмитро Хомченовський, 63), 27. Роман Дебелко (14. Максим Луньов, 70), 94. Максим Задерака, 78. Олег Кожушко (80. Прінс Аду, 89).
Запасні: 30. Володимир Маханьков, 1. Богдан Хома, 45. Володимир Вілівальд, 99. Віктор Блізніченко, 18. Денис Устименко, 15. Данило Гончарук, 97. Жан По, 17. Владислав Семотюк.
Дніпро-1 (Дніпро): 12. Яків Кінарейкін, 26. Олександр Каплієнко (20. Сергій Горбунов, 48), 30. Василь Кравець, 5. Едуард Сарапій, 3. Володимир Адамюк (11. Денис Мірошніченко, 56), 18. Руслан Бабенко (19. Вітіньо, 62), 22. Валентин Рубчинський, 8. Олександр Піхальонок (к) (42. Євгеній Пасіч, 73), 9. Олексій Гуцуляк, 17. Богдан Лєднєв, 7. Олександр Філіппов (к) (34. Володимир Танчик, 56).
Запасні: 33. Валерій Юрчук, 4. Еміліано Пуріта, 6. Олег Горін, 28. Маркос Андре.
Попередження: Олександр Піхальонок, 42. Богдан Лєднєв, 77. Василь Кравець, 90.
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