Вернидуб: Виграти у Дніпра-1 дорогого коштує

Гравці Кривбаса заслужили перемогу над СК Дніпро-1 у 12 турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер криворіжців Юрій Вернидуб.

"Непоганий матч у нашому виконанні, а також у виконанні Дніпра-1. Так вийшло, що розпочали з запізненням. Це вплинуло десь на обидві команди. У першому таймі ми грали за вітром, діяли дуже непогано, забили два хороших голи. Проводили швидкі атаки, а у Дніпра-1 практично не було моментів. Та й у другому проти вітру забили, ще могли декілька голів забити.

Головне, що ми перемогли 3:0 і рухаємось далі. Я виділяю всю команду, і 11 гравців зі старту, і тих, хто вийшов на заміну. Скажу команді дуже дякую за самовіддачу, за цей матч. Виграти у Дніпра-1 дорогого коштує", - відзначив Вернидуб.