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Бохум - Майнц 2:2: огляд матчу Бундесліги

Ордець травмувався на 33-й хвилині матчу
Сьогодні 13:59 210 0
Бохум - Майнц 2:2: огляд матчу Бундесліги
#Бохум, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Майнц

Джерело - Чемпіон.

У матчі 9-го туру німецької Бундесліги Бохум вдома зіграв внічию із Майнцом.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

9 тур, 27 жовтня

Бохум - Майнц 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 21 Штегер (пен), 1:1 - 59 Шлоттербек (автогол), 2:1 - 82 Шлоттербек, 2:2 - 90+6 Краусс

Український захисник Бохума Іван Ордець, який виступає на правах оренди з московського Динамо, травмувався та був замінений на 33-й хвилині гри.

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