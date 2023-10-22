Ліверпуль досягнув усної угоди з Осімхеном

Лідер атак Наполі може продовжити кар'єру в АПЛ

Лідер Наполі Віктор Осімхен може перейти до Ліверпуля.

Про це повідомляє журналіст Вальтер Ді Маджо.

"Сторони вже домовилися про продовження контракту, але Осімхен і його агент Календа не дотримали свого слова. Що сталося? У гру включився інший клуб, з АПЛ. Я говорю про Ліверпуль.

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Були часті контакти, але тепер я дізнався дещо нове: угоду вже досягнуто. Йдеться про угоду між Червоними і гравцем, "Наполі" в цьому не бере участі. Сподіваюся, Наполі зможе зберегти Осімхена хоча б до червня, але ми не можемо бути впевнені", - зазначив Ді Маджо.

Контракт Осімзена з Наполі діє до літа 2025 року.