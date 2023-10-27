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Суд продовжив запобіжний захід Коломойському

Коломойського триматимуть під вартою
Сьогодні 17:44 240 0
#Ігор Коломойський

Джерело - Чемпіон.

Шевченківський райсуд Києва до грудня продовжив тримання під вартою бізнесмену та експрезиденту Дніпра Ігорю Коломойському до 2 грудня 2023 року. 

Відзначимо, що 2 вересня суд призначив Коломойському запобіжний захід — два місяці тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в понад 509 мільйонів гривень. Згодом заставу збільшили до 3,8 млрд гривень, оскільки слідчі заявили про викриття нових даних у справі.

Термін утримання Коломойського в СІЗО спливає 2 листопада, прокурор просив продовжити його ще на два місяці — до 2 грудня включно. Водночас адвокати Коломойського наголошували на зміні запобіжного заходу на домашній арешт.

У підсумку суддя Олена Мєлєшак задовольнила клопотання сторони обвинувачення про те, щоб Коломойський залишився під вартою. 24 жовтня розглядалось клопотання захисту, і бізнесмену відмовили у зміні запобіжного заходу.

Раніше Циганик спробував узяти на поруки Коломойського.

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