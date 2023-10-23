Головне
Динамо зазнало поразки від Дніпра-1 в 11 турі УПЛ
Вчора 19:00 975
Тренер Феєнорда очолить Шахтар
Сьогодні 18:09 54
Досягнення Короля: Головні рекорди Пеле, які до цього часу не побиті
Сьогодні 17:33 3481
"Коли я закінчувала 3-й курс, він зізнався, що у нього завтра в школі випускний": історія кохання Інни та Андрія Ярмоленків
Сьогодні 15:34 485
Барселона - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 15:31 767
Усе почалося в Парижі: романтична історія кохання Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса
Сьогодні 12:06 18482 2
Шахтар розірвав контракт з Роспутьком, який втік у росію
Сьогодні 11:10 363
Другий після Шевченка: Андрію Ярмоленку - 34!
Сьогодні 10:33 6665
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Сьогодні 10:30 75830
Рейтинг WTA: Цуренко та Костюк покращили свої позицїі
Сьогодні 09:30 339819 5
Прямі трансляції

Тренер Феєнорда очолить Шахтар

52-річний Маріно Пушич - головний претендент на посаду тренера гірників.
Сьогодні 18:09 54 0
Тренер Феєнорда очолить Шахтар
#Шахтар, #Шахтар Донецьк

Джерело - Чемпіон.

Новим тренером Шахтаря має стати помічник головного тренера Феєнорда Арне Слота Маріно Пушич 

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Переговори між сторонами щодо співпраці перебувають на фінальній стадії.

Боснійський фахівець є багаторічним помічником головного тренера Феєнорда Арне Слота. Вони працювали разом ще у Твенте. Пушич не має досвіду роботи головним тренером на високому рівні, але багато в чому його праця допомогла Слоту створити команду, яка навесні обіграла Шахтар – 7:1.

Відзначимо, що після звільнення Ван Леувена виконувачем обов'язків головного тренера Шахтаря є Дарійо Срна.

Раніше повідомлялося, що Шахтар зацікавлений у підписанні нідерландського тренера.

Коментарі ()
Популярне зараз
Досягнення Короля: Головні рекорди Пеле, які до цього часу не побиті Досягнення Короля: Головні рекорди Пеле, які до цього часу не побиті 3481
Рейтинг WTA: Цуренко та Костюк покращили свої позицїі Рейтинг WTA: Цуренко та Костюк покращили свої позицїі 339819 5
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 32487
Другий після Шевченка: Андрію Ярмоленку - 34! Другий після Шевченка: Андрію Ярмоленку - 34! 6665
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 75830
Усе почалося в Парижі: романтична історія кохання Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса Усе почалося в Парижі: романтична історія кохання Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса 18482 2
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 81382
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 94580
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 25943
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13057
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 38746 4
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 43381