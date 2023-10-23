Тренер Феєнорда очолить Шахтар

Джерело - Чемпіон.
Новим тренером Шахтаря має стати помічник головного тренера Феєнорда Арне Слота Маріно Пушич
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Переговори між сторонами щодо співпраці перебувають на фінальній стадії.
Боснійський фахівець є багаторічним помічником головного тренера Феєнорда Арне Слота. Вони працювали разом ще у Твенте. Пушич не має досвіду роботи головним тренером на високому рівні, але багато в чому його праця допомогла Слоту створити команду, яка навесні обіграла Шахтар – 7:1.
Відзначимо, що після звільнення Ван Леувена виконувачем обов'язків головного тренера Шахтаря є Дарійо Срна.
Раніше повідомлялося, що Шахтар зацікавлений у підписанні нідерландського тренера.