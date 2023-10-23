Тренер Феєнорда очолить Шахтар

52-річний Маріно Пушич - головний претендент на посаду тренера гірників.

Джерело - Чемпіон.

Новим тренером Шахтаря має стати помічник головного тренера Феєнорда Арне Слота Маріно Пушич

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Переговори між сторонами щодо співпраці перебувають на фінальній стадії.

Боснійський фахівець є багаторічним помічником головного тренера Феєнорда Арне Слота. Вони працювали разом ще у Твенте. Пушич не має досвіду роботи головним тренером на високому рівні, але багато в чому його праця допомогла Слоту створити команду, яка навесні обіграла Шахтар – 7:1.

Відзначимо, що після звільнення Ван Леувена виконувачем обов'язків головного тренера Шахтаря є Дарійо Срна.

Раніше повідомлялося, що Шахтар зацікавлений у підписанні нідерландського тренера.