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Шахтар незабаром призначить нового головного тренера - журналіст

Шахтар отримає нового головного тренера
Сьогодні 16:10 154 0
Шахтар незабаром призначить нового головного тренера - журналіст
#Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар активно працює над тим, щоб призначити нового постійного головного тренера команди.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Рішення з приводу нового тренера буде ухвалено в найближчі 24 – 48 годин.

Таким чином, спортивний директор клубу Дарійо Срна, який зараз виконує обов'язки головного тренера, на цій посаді не затримається надовго. Раніше він дебютував на тренерській посаді перемогою 3:0 над ЛНЗ.

У середу, 25 жовтня Шахтар у третьому турі Ліги чемпіонів проведе виїзний матч проти Барселони.

Раніше повідомлялося, що Шахтар зацікавлений у підписанні нідерландського тренера.

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