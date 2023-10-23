Аль-Ахлі запропонує Вінісіусу 200 млн євро на рік

Його контракт спливає влітку наступного року.

Аль-Ахлі планує здійснити трансфер вінгера Реала Вінісіуса Жуніора.

Про це повідомляє Football Espana.

За даними джерела, саудівський клуб готовий запропонувати бразильцю зарплатню у розмірі 200 млн євро на рік. Цією пропозицією Аль-Ахлі сподівається спокусити Вінісіуса.

Проте, Football Espana зазначає, що цей трансфер є малоймовірним, адже вже домовився з Реалом про новий контракт. Про це буде оголошено найближчим часом.

Цього сезону Вінісіус забив 3 голи та віддав 1 асист у 8 матчах. Мадридський клуб купив його влітку 2018 року за 45 мільйонів євро у Фламенґу.

Раніше повідомлялося, що Перес хоче отримати від Мбаппе гарантії щодо трансферу в Реал.