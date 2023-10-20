Головне
Срна: Шахтар мінятиме тренерів, поки не знайде того, кого потрібно
Сьогодні 14:09 336
4-разовий чемпіон НБА Ігудала завершив професійну кар'єру
Сьогодні 21:06 0
Визначився транслятор бою Далакян - Акуї
Сьогодні 19:18 356
Зоря з дублем Герреро переграла Оболонь у 11 турі УПЛ
Сьогодні 18:56 239
Та, що надихає: історія кохання Олександра Зінченка з Владою Седан
Сьогодні 18:41 3839
В АПЛ можуть впровадити жорсткий ліміт зарплат
Сьогодні 17:50 321
Українська федерація карате подасть протест через допуск росіян на чемпіонат світу
Сьогодні 17:19 304
50 років тому почалася легендарна епоха світового футболу - Валерій Лобановський очолив Динамо
Сьогодні 15:46 3498
Вацко: Степаненко сам запропонував Реброву не включати його до заявки на Мальту
Сьогодні 12:11 510
Левченко: Срна - тимчасовий варіант, через два-три тижні Шахтар матиме нового тренера
Сьогодні 09:39 501
Прямі трансляції

Перес хоче отримати від Мбаппе гарантії щодо трансферу в Реал

Сьогодні 19:56 218 0
Перес хоче отримати від Мбаппе гарантії щодо трансферу в Реал

Президент Реала Флорентіно Перес хоче отримати гарантії від нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе щодо його трансферу вільним агентом наступного літа.

Про це повідомляє Sport.es.

Мадридці не мають наміру брати участь у торгах, а сам Перес побоюється ситуації, коли над ним "насміхатимуться через чергову відмову гравця".

Представники Реала вже начебто повідомили оточенню 24-річного француза, що планують підписати все ще до кінця поточного сезону.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Та, що надихає: історія кохання Олександра Зінченка з Владою Седан Та, що надихає: історія кохання Олександра Зінченка з Владою Седан 3839
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 29696
Палкін: Сподіваюсь використати свій досвід в інтересах українських клубів Палкін: Сподіваюсь використати свій досвід в інтересах українських клубів 823
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 30712
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 19620
50 років тому почалася легендарна епоха світового футболу - Валерій Лобановський очолив Динамо 50 років тому почалася легендарна епоха світового футболу - Валерій Лобановський очолив Динамо 3498
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 109257 4
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 84162 1
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 42607 1
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 53111
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 15848 2
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 36318