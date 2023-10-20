Перес хоче отримати від Мбаппе гарантії щодо трансферу в Реал

Президент Реала Флорентіно Перес хоче отримати гарантії від нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе щодо його трансферу вільним агентом наступного літа.

Про це повідомляє Sport.es.

Мадридці не мають наміру брати участь у торгах, а сам Перес побоюється ситуації, коли над ним "насміхатимуться через чергову відмову гравця".

Представники Реала вже начебто повідомили оточенню 24-річного француза, що планують підписати все ще до кінця поточного сезону.

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