УАФ: На матчі Україна - Італія не буде жодних дисциплінарних обмежень

Джерело - УАФ.
Перший віцепрезидент УАФ Вадим Костюченко спростував інформацію про те, матч кваліфікації Євро-2024 Україна – Італія пройде з частково закритими трибунами.
Про це повідомляє УАФ.
"Щодо нашого матчу з Італією в листопаді не передбачено жодних дисциплінарних обмежень УЄФА. Сам матч, нагадаю, пройде в німецькому Леверкузені.
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Найближчим часом буде відкрито продаж квитків на цей поєдинок. Тому запрошую всіх уболівальників збірної України підтримати команду Сергія Реброва в ключовому матчі відбору Євро-2024", — сказав Костюченко.
Матч Україна - Італія відбудеться 20 листопада у німецькому Леверкузені.
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