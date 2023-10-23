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УАФ: На матчі Україна - Італія не буде жодних дисциплінарних обмежень

Матч Україна - Італія відбудеться 20 листопада
Сьогодні 15:50 138 0
УАФ: На матчі Україна - Італія не буде жодних дисциплінарних обмежень

Джерело - УАФ.

Перший віцепрезидент УАФ Вадим Костюченко спростував інформацію про те, матч кваліфікації Євро-2024 Україна – Італія пройде з частково закритими трибунами.

Про це повідомляє УАФ.

"Щодо нашого матчу з Італією в листопаді не передбачено жодних дисциплінарних обмежень УЄФА. Сам матч, нагадаю, пройде в німецькому Леверкузені.

  Президент УЄФА хоче, щоб Італія перемогла Україну у кваліфікації Євро-2024

Найближчим часом буде відкрито продаж квитків на цей поєдинок. Тому запрошую всіх уболівальників збірної України підтримати команду Сергія Реброва в ключовому матчі відбору Євро-2024", — сказав Костюченко.

Матч Україна - Італія відбудеться 20 листопада у німецькому Леверкузені.

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