Президент УЄФА хоче, щоб Італія перемогла Україну у кваліфікації Євро-2024

Чи має право функціонер такого статусу робити подібні заяви?

Джерело - La Presse.

Президент УЄФА Александер Чеферін хоче, щоб збірна Італії здобула пряму перепустку на Євро-2024.

Цитату керівника головного органу європейського футболу наводить видання La Presse:

"Італія має кваліфікуватися на Євро-2024, інакше це буде катастрофа. Італія надто важлива. Гадаю, вона переможе Україну".

Нагадаємо, що Італія є прямим конкурентом України за 2 місце у відбірковій групі. Збірна Англії вже забезпечила собі вихід на чемпіонат Європи, а доля останньої перепустки вирішиться у завершальному турі кваліфікації саме у грі між "синьо-жовтими" та "скуадрою адзуррою".

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua