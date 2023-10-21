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Президент УЄФА хоче, щоб Італія перемогла Україну у кваліфікації Євро-2024

Чи має право функціонер такого статусу робити подібні заяви?
Сьогодні 17:35 Андрій Дунець 419 0
Президент УЄФА хоче, щоб Італія перемогла Україну у кваліфікації Євро-2024
#Збірна України з футболу, #УЄФА, #Александер Чеферін, #Збірна Італії з футболу, #Євро-2024

Джерело - La Presse.

Президент УЄФА Александер Чеферін хоче, щоб збірна Італії здобула пряму перепустку на Євро-2024.

Цитату керівника головного органу європейського футболу наводить видання La Presse:

"Італія має кваліфікуватися на Євро-2024, інакше це буде катастрофа. Італія надто важлива. Гадаю, вона переможе Україну".

Нагадаємо, що Італія є прямим конкурентом України за 2 місце у відбірковій групі. Збірна Англії вже забезпечила собі вихід на чемпіонат Європи, а доля останньої перепустки вирішиться у завершальному турі кваліфікації саме у грі між "синьо-жовтими" та "скуадрою адзуррою".

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