Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 22 жовтня, у 9-му турі італійської Серії А відбулося 5 матчів.
Чемпіонат Італії - Серія А
9 тур, 22 жовтня
Рома - Монца 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 90 Ель-Шаараві
Болонья - Фрозіноне 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 19 Фергюсон, 2:0 - 22 Де Сільвестрі, 2:1 - 63 Суле (пен)
Салернітана - Кальярі 2:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 79 Лувумбу, 1:1 - 86 Діа, 1:2 - 88 Віола, 2:2 - 90+4 Діа (пен)
Аталанта - Дженоа 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 68 Лукман, 2:0 - 90+5 Едерсон
Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський вийшов у старті і провів на полі 84 хвилини.
Мілан - Ювентус 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 63 Локателлі
Вилучення: Тіав
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