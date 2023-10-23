Шахтар розірвав контракт з колишнім гравцем команди U-19 Олександром Роспутьком.

Про це повідомляє пресслужба "гірників"

"У зв’язку із неповерненням до розташування команди та фактичною відмовою від виконання обов’язків за контрактом ФК Шахтар розірвав контракт з футболістом Олександром Роспутьком", - йдеться у заяві.