Джерело - офіційний сайт Шахтаря.
Шахтар розірвав контракт з колишнім гравцем команди U-19 Олександром Роспутьком.
Про це повідомляє пресслужба "гірників"
"У зв’язку із неповерненням до розташування команди та фактичною відмовою від виконання обов’язків за контрактом ФК Шахтар розірвав контракт з футболістом Олександром Роспутьком", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, зниклий півзахисник юнацької команди Шахтаря Олександра Роспутько попросив політичного притулку у росії.
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