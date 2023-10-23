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Шахтар розірвав контракт з Роспутьком, який втік у росію

Сьогодні 11:10 137 0
Шахтар розірвав контракт з Роспутьком, який втік у росію
#Шахтар

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Шахтар розірвав контракт з колишнім гравцем команди U-19 Олександром Роспутьком.

Про це повідомляє пресслужба "гірників"

"У зв’язку із неповерненням до розташування команди та фактичною відмовою від виконання обов’язків за контрактом ФК Шахтар розірвав контракт з футболістом Олександром Роспутьком", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, зниклий півзахисник юнацької команди Шахтаря Олександра Роспутько попросив політичного притулку у росії.

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