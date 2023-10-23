Головне
Динамо зазнало поразки від Дніпра-1 в 11 турі УПЛ
Вчора 19:00 954
"Коли я закінчувала 3-й курс, він зізнався, що у нього завтра в школі випускний": історія кохання Інни та Андрія Ярмоленків
Сьогодні 15:34 286
Барселона - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 15:31 715
Усе почалося в Парижі: романтична історія кохання Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса
Сьогодні 12:06 18403 2
Шахтар розірвав контракт з Роспутьком, який втік у росію
Сьогодні 11:10 326
Другий після Шевченка: Андрію Ярмоленку - 34!
Сьогодні 10:33 6626
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Сьогодні 10:30 75804
Рейтинг WTA: Цуренко та Костюк покращили свої позицїі
Сьогодні 09:30 339782 5
Монфіс переміг росіянина у фіналу турніру в Стокгольмі
Сьогодні 08:50 795
Барселона - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 06:12 492
Прямі трансляції

Барселона - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Сьогодні 15:31 715 0
Барселона - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #Шахтар Донецьк, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон України - донецький Шахтар у 3 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24 зіграє в гостях з Барселоною.

Матч відбудеться у середу, 25 жовтня, на стадіоні Олімпійському стадіоні ім. Люїса Кумпаньша. Початок о 21:45 за київським часом.

Дивитися онлайн матч можна на медіасервісі MEGOGO. Трансляція доступна за передплатами "Максимальна" та "Спорт". Ефір можна переглянути в розділі "Спорт" та на власному каналі "MEGOGO Футбол Перший".

Також пряма трансляція буде доступною в сервісі Volia TV.

Після двох турів Барселона очолює турнірну таблицю групи H, у каталонців - 6 очок. Шахтар із трьома очками посідає 3 місце. Детальніше про результати, а також розклад і турнірна таблиця усіх груп - ТУТ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Усе почалося в Парижі: романтична історія кохання Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса Усе почалося в Парижі: романтична історія кохання Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса 18403 2
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 75804
Рейтинг WTA: Цуренко та Костюк покращили свої позицїі Рейтинг WTA: Цуренко та Костюк покращили свої позицїі 339782 5
Другий після Шевченка: Андрію Ярмоленку - 34! Другий після Шевченка: Андрію Ярмоленку - 34! 6626
Довбик відзначився дублем у першому таймі матчу з Альмерією Довбик відзначився дублем у першому таймі матчу з Альмерією 1539
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 32457
Рекомендуємо
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 20410 7
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 13056
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 23182
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 81149
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 31440
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 3109