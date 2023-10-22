Джерело - Чемпіон.
14 з 16 клубів УПЛ близькі до згоди по телепулу на друге коло чемпіонату України.
Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський.
"14 клубів зараз максимально наблизилися до того, щоб об’єднатися в межах телебачення на друге коло. Це стосується всіх клубів, за виключенням Руха та Миная.
Баранка про телепул: Український футбол - хороший продукт
Начебто у вівторок має бути чергова онлайн-нарада, де, можливо, вже буде якась конкретика з цього приводу. Це сталося. Це має статися", - сказав Співаковський.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!