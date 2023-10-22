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14 клубів УПЛ наблизилися до створення телепулу на друге коло

Рух та Минай не увійдуть до телепулу УПЛ
Сьогодні 22:35 288 0
14 клубів УПЛ наблизилися до створення телепулу на друге коло
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

14 з 16 клубів УПЛ близькі до згоди по телепулу на друге коло чемпіонату України.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський.

"14 клубів зараз максимально наблизилися до того, щоб об’єднатися в межах телебачення на друге коло. Це стосується всіх клубів, за виключенням Руха та Миная.

  Баранка про телепул: Український футбол - хороший продукт

Начебто у вівторок має бути чергова онлайн-нарада, де, можливо, вже буде якась конкретика з цього приводу. Це сталося. Це має статися", - сказав Співаковський.

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