Тренер Жирони: Довбик вийшов у основі та відзначився дублем

Голи нападника Жирони Артема Довбика в матчі з Альмерією (5:2) допомогли команді видихнути.

Про це заявив головний тренер жирондинців Мічел Санчес.

"Початок гри був поганим з точки зору концентрації, але перший забитий гол повернув нас у гру. Ми змогли відігратися після 0:2. Перші хвилини матчу були невдалими, але голи Довбика дозволили нам видихнути.

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Я сказав гравцям, що мене не хвилює фаза нападу, оскільки ми можемо завдати шкоди будь-якому супернику, оскільки у нас багато ресурсів. Якщо ми зможемо залишатися зосередженими під тиском після поразки, ми виграємо ще більше", - сказав Санчес.