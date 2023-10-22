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Тренер Жирони: Довбик вийшов у основі та відзначився дублем

Мічел Санчес прокоментував перемогу над Альмерією
Сьогодні 21:21 197 0
Тренер Жирони: Довбик вийшов у основі та відзначився дублем
#Альмерія, #Жирона, #Артем Довбик

Джерело - Marca.

Голи нападника Жирони Артема Довбика в матчі з Альмерією (5:2) допомогли команді видихнути.

Про це заявив головний тренер жирондинців Мічел Санчес.

"Початок гри був поганим з точки зору концентрації, але перший забитий гол повернув нас у гру. Ми змогли відігратися після 0:2. Перші хвилини матчу були невдалими, але голи Довбика дозволили нам видихнути.

  Довбик - у трійці найкращих гравців матчу Жирона - Альмерія

Я сказав гравцям, що мене не хвилює фаза нападу, оскільки ми можемо завдати шкоди будь-якому супернику, оскільки у нас багато ресурсів. Якщо ми зможемо залишатися зосередженими під тиском після поразки, ми виграємо ще більше", - сказав Санчес.

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