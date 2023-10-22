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Дубль Довбика допоміг Жироні розгромити Альмерію: результати матчів Ла-Ліги

Результати матчів 10-го туру Ла-Ліги
Сьогодні 19:17 345 0
Дубль Довбика допоміг Жироні розгромити Альмерію: результати матчів Ла-Ліги
Фото: Getty Images
#Альмерія, #Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Лас-Пальмас, #Райо Вальєкано, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

У межах 10-го туру іспанської Ла-Ліги відбулося 2 матчі.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
10 тур, 22 жовтня

Лас-Пальмас - Райо Вальєкано 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 90+1 Бебе (пен)

Жирона - Альмерія 5:2 (3:2)

Голи: 0:1 - 2 Баптістан, 0:2 - 24 Баптістан, 1:2 - 37 Мартін, 2:2 - 39 Довбик, 3:2 - 43 Довбик, 4:2 - 71 Савіо, 5:2 - 85 Стуані

Українець Артем Довбик вийшов у основі та відзначився дублем, після чого був замінений на 67-й хвилині.

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Ла-Лізі:

19:30. Вільярреал - Алавес 

22:00. Барселона - Атлетік

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