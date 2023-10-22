Кельн переграв Боруссію М, Аугсбург виявився сильнішим за Гайденгайм: результати матчів Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 22-го жовтня, відбулося 2 матчі у межах 8-го туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
8 тур, 22 жовтня
Кельн - Боруссія М 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 9 Кайнц (пен), 1:1 - 64 Ельведі, 2:1 - 77 Кайнц (пен), 3:1 - 90+1 Вальдшмідт
Гайденгайм - Аугсбург 2:5 (2:3)
Голи: 1:0 - 17 Кляйндінст, 2:0 - 18 Бесте, 2:1 - 29 Тіц, 2:2 -41 Педерсен, 2:3 - 42 Демірович, 2:4 - 64 Удуохай, 2:5 - 88 Реджбечай
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