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Кельн переграв Боруссію М, Аугсбург виявився сильнішим за Гайденгайм: результати матчів Бундесліги

Результати матчів 8 туру Бундесліги
Сьогодні 20:41 330 0
Кельн переграв Боруссію М, Аугсбург виявився сильнішим за Гайденгайм: результати матчів Бундесліги
#Боруссія Менхенгладбах, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Кельн

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22-го жовтня, відбулося 2 матчі у межах 8-го туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
8 тур, 22 жовтня

Кельн - Боруссія М 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 9 Кайнц (пен), 1:1 - 64 Ельведі, 2:1 - 77 Кайнц (пен), 3:1 - 90+1 Вальдшмідт

Гайденгайм - Аугсбург 2:5 (2:3)

Голи: 1:0 - 17 Кляйндінст, 2:0 - 18 Бесте, 2:1 - 29 Тіц, 2:2 -41 Педерсен, 2:3 - 42 Демірович, 2:4 - 64 Удуохай, 2:5 - 88 Реджбечай

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