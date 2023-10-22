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Барселона - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів

Сьогодні 16:43 124 0
Барселона - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #Шахтар Донецьк, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон України - донецький Шахтар у 3 турі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24 зіграє в гостях з Барселоною.

Матч відбудеться у середу, 25 жовтня, на стадіоні Олімпійському стадіоні ім. Люїса Кумпаньша. Початок о 21:45 за київським часом.

Дивитися онлайн матч можна на медіасервісі MEGOGO. Трансляція доступна за передплатами "Максимальна" та "Спорт". Ефір можна переглянути в розділі "Спорт" та на власному каналі "MEGOGO Футбол Перший".

Також пряма трансляція буде доступною в сервісі Volia TV.

Після двох турів Барселона очолює турнірну таблицю групи H, у каталонців - 6 очок. Шахтар із трьома очками посідає 3 місце. Детальніше про результати, а також розклад і турнірна таблиця усіх груп - ТУТ.

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