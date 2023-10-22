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Прикарпаття переграло Буковину: результати матчів Першої ліги

Сьогодні 15:58 356 0
Прикарпаття переграло Буковину: результати матчів Першої ліги
#Буковина, #Інгулець, #Лівий берег, #Металіст, #Металург, #Нива Тернопіль, #Прикарпаття, #СК Полтава, #Чернігів, #ФСК Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 жовтня, у 13-му турі української Першої ліги відбулося три матчі.

Чемпіонат України - Перша ліга
13 тур, 22 жовтня
Група А

Металіст - Нива (Тернопіль) 0:0

Прикарпаття - Буковина 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - Хома, 2:0 - 65 Хома, 2:1 - 86 Пасічник

Група Б

Металург - СК Полтава 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 - Басов, 1:1, 22 Щербак, 2:1 - 32 Буряк, 3:1 - 57 Крапивний

Сьогодні в українській Першій лізі відбудеться ще кілька матчів 13-го туру:

14:30. Група Б. ФСК Маріуполь - Чернігів

15:15. Група Б. Лівий берег - Інгулець

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