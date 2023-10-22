Лівий берег розгромив Інгулець: результати матчів Першої ліги

Результати матчів 13 туру Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 жовтня, у 13-му турі української Першої ліги відбулося три матчі.

Чемпіонат України - Перша ліга

13 тур, 22 жовтня

Група А

Металіст - Нива (Тернопіль) 0:0

Прикарпаття - Буковина 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - Хома, 2:0 - 65 Хома, 2:1 - 86 Пасічник

Група Б

Металург - СК Полтава 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 - Басов, 1:1, 22 Щербак, 2:1 - 32 Буряк, 3:1 - 57 Крапивний

ФСК Маріуполь - Чернігів 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 18 Терехов, 2:0 - 27 Батальський, 3:0 - 73 Олійник, 3:1 - 83 Мироненко

Лівий берег - Інгулець 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 6 Сухоручко, 2:0 - 54 Синиця, 3:0 - 86 Литовченко

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