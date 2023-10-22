Головне
Динамо зазнало поразки від Дніпра-1 в 11 турі УПЛ
Сьогодні 19:00 228
Дубль Довбика допоміг Жироні розгромити Альмерію: результати матчів Ла-Ліги
Сьогодні 19:17 343
Довбик відзначився дублем у першому таймі матчу з Альмерією
Сьогодні 18:11 736
Полісся здобуло виїзну перемогу над Ворсклою в 11 турі УПЛ
Сьогодні 17:01 218
Барселона - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 16:43 267
Рух розгромив Верес у 11 турі УПЛ
Сьогодні 14:53 410
Лінарес оголосив про завершення кар'єри
Сьогодні 13:09 310
Ротань: Олександрія програє і в такий спосіб навчається
Сьогодні 08:25 441
Динамо зіграє зі СК Дніпро-1, Ворскла - з Поліссям: розклад матчів УПЛ на 22 жовтня
Сьогодні 08:08 854
Гол Мудрика не допоміг Челсі перемогти Арсенал Зінченка: результати матчів АПЛ
Вчора 23:59 1753 1
Прямі трансляції

Лівий берег розгромив Інгулець: результати матчів Першої ліги

Результати матчів 13 туру Першої ліги
Сьогодні 17:25 586 0
Лівий берег розгромив Інгулець: результати матчів Першої ліги
#Буковина, #Інгулець, #Лівий берег, #Металіст, #Металург, #Нива Тернопіль, #Прикарпаття, #СК Полтава, #Чернігів, #ФСК Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 жовтня, у 13-му турі української Першої ліги відбулося три матчі.

Чемпіонат України - Перша ліга
13 тур, 22 жовтня
Група А

Металіст - Нива (Тернопіль) 0:0

Прикарпаття - Буковина 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - Хома, 2:0 - 65 Хома, 2:1 - 86 Пасічник

Група Б

Металург - СК Полтава 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 - Басов, 1:1, 22 Щербак, 2:1 - 32 Буряк, 3:1 - 57 Крапивний

ФСК Маріуполь - Чернігів 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 18 Терехов, 2:0 - 27 Батальський, 3:0 - 73 Олійник, 3:1 - 83 Мироненко

Лівий берег - Інгулець 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 6 Сухоручко, 2:0 - 54 Синиця, 3:0 - 86 Литовченко

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Гол Мудрика не допоміг Челсі перемогти Арсенал Зінченка: результати матчів АПЛ Гол Мудрика не допоміг Челсі перемогти Арсенал Зінченка: результати матчів АПЛ 1753 1
Зінченко жорстко сфолив проти Мудрика в матчі Челсі - Арсенал Зінченко жорстко сфолив проти Мудрика в матчі Челсі - Арсенал 1597 2
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 31999
Челсі - Арсенал: де дивитися матч АПЛ Челсі - Арсенал: де дивитися матч АПЛ 1319
Лінекер – про супергол Мудрика: "Він точно не мав на увазі удар" Лінекер – про супергол Мудрика: "Він точно не мав на увазі удар" 2072 1
Мудрик забив фантастичний гол у ворота Арсенала в матчі АПЛ Мудрик забив фантастичний гол у ворота Арсенала в матчі АПЛ 6156
Рекомендуємо
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 58133 2
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 324869 9
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 23511
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 55305
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 306498
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 12023 2