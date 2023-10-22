Роналду припустив, коли може завершити кар'єру

Для Кріштіану Роналду наступний сезон ще точно не стане останнім.

Про це заявив сам гравець.

"Уболівальники роблять мене щасливим, і я відповідаю взаємністю. Продовжу грати в цьому сезоні і в наступному, потім подивлюся на своє тіло і подумаю, чи зможу продовжувати чи ні. Важка робота - те, що привело мене на вершину.

Без моєї команди нічого б цього не сталося. Це була важка гра, особливо після перерви на матчі збірних і виїздів. Я дуже радий бути в Саудівській Аравії і дуже вдячний, що у свої 38 років я все ще допомагаю своїй команді", - сказав Роналду.