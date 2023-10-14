Роналду заробить найбільше серед футболістів у сезоні 2023/24

4 з 11 гравців рейтингу представляють чемпіонат Саудівської Аравії

За прогнозами, 11 найбільш високооплачуваних футболістів світу цього сезону зароблять 995 мільйонів доларів без урахування податків і комісій агентів.

Про це повідомляє Forbes.

Це зростання на 53% порівняно з торішнім списком, у якому 10 гравців разом заробили 652 мільйони доларів.

4 з 11 гравців рейтингу представляють чемпіонат Саудівської Аравії, на них припадає більш ніж половина від загальної суми у сезоні 2023/24.

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При підрахунку до уваги бралися базова зарплата, бонуси від комерційних угод, укладених клубом, та виплати за іміджеві права.

Очолив рейтинг з 260 мільйонами доларів за рік форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду.

Другий в списку Ліонель Мессі з Інтер Маямі заробить майже вдвічі менше - 135 мільйонів доларів.

В топ-3 також потрапив Неймар (Аль-Хілаль) - 112 мільйонів доларів.

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