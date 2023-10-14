Головне
Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 09:24 2681
Україна - Північна Македонія: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 13:21 67
Сокіл переміг Црвену Звезду у 1 турі Континентального кубка
Сьогодні 12:40 124
Збірна України обрала форму на матч з Північною Македонією
Сьогодні 11:16 206
Анна Реброва молодша за чоловіка на 15 років, проте це не завадило створенню міцної сім'ї: історія кохання та життя подружжя
Сьогодні 10:39 1914
Збірна України назвала заявку на матч з Північною Македонією
Сьогодні 09:27 325
Збірна України зіграє з Північною Македонією, Італія - з Мальтою: розклад матчів кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 08:20 292
Франція переграла Нідерланди, Бельгія розібралась з Австрією: результати матчів кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:45 1331
Вікторія прийме Шахтар, Полісся зіграє з Олександрією: результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України
Вчора 20:10 633
Кривцов через травму не зіграє з Північною Македонією
Вчора 18:25 416
Прямі трансляції

Роналду заробить найбільше серед футболістів у сезоні 2023/24

4 з 11 гравців рейтингу представляють чемпіонат Саудівської Аравії
Сьогодні 12:44 204 0
Роналду заробить найбільше серед футболістів у сезоні 2023/24
#Кріштіану Роналду

Джерело - Tribuna.com.

За прогнозами, 11 найбільш високооплачуваних футболістів світу цього сезону зароблять 995 мільйонів доларів без урахування податків і комісій агентів.

Про це повідомляє Forbes.

Це зростання на 53% порівняно з торішнім списком, у якому 10 гравців разом заробили 652 мільйони доларів.

4 з 11 гравців рейтингу представляють чемпіонат Саудівської Аравії, на них припадає більш ніж половина від загальної суми у сезоні 2023/24.

  Роналду: Сподіваюся зіграти на Євро-2024

При підрахунку до уваги бралися базова зарплата, бонуси від комерційних угод, укладених клубом, та виплати за іміджеві права.

Очолив рейтинг з 260 мільйонами доларів за рік форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду.

Другий в списку Ліонель Мессі з Інтер Маямі заробить майже вдвічі менше - 135 мільйонів доларів.

В топ-3 також потрапив Неймар (Аль-Хілаль) - 112 мільйонів доларів.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна - Північна Македонія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 Україна - Північна Македонія - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Євро-2024 2267
Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 Україна - Північна Македонія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024 2681
Анна Реброва молодша за чоловіка на 15 років, проте це не завадило створенню міцної сім'ї: історія кохання та життя подружжя Анна Реброва молодша за чоловіка на 15 років, проте це не завадило створенню міцної сім'ї: історія кохання та життя подружжя 1914
Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” Стало відомо, чому у Ф'юрі “пригнічена душа” 12465
Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол Звідки в Україні взялися Червоні Лисиці та як вони популяризували баскетбол 1875
Підтримаймо збірну України у Празі! Підтримаймо збірну України у Празі! 1805
Рекомендуємо
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 18516 3
Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо дебютовало в єврокубках: січневий ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 18398
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 23030
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 38499 4
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 25546
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 81175