Роналду заробить найбільше серед футболістів у сезоні 2023/24

Джерело - Tribuna.com.
За прогнозами, 11 найбільш високооплачуваних футболістів світу цього сезону зароблять 995 мільйонів доларів без урахування податків і комісій агентів.
Про це повідомляє Forbes.
Це зростання на 53% порівняно з торішнім списком, у якому 10 гравців разом заробили 652 мільйони доларів.
4 з 11 гравців рейтингу представляють чемпіонат Саудівської Аравії, на них припадає більш ніж половина від загальної суми у сезоні 2023/24.
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При підрахунку до уваги бралися базова зарплата, бонуси від комерційних угод, укладених клубом, та виплати за іміджеві права.
Очолив рейтинг з 260 мільйонами доларів за рік форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду.
Другий в списку Ліонель Мессі з Інтер Маямі заробить майже вдвічі менше - 135 мільйонів доларів.
В топ-3 також потрапив Неймар (Аль-Хілаль) - 112 мільйонів доларів.
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