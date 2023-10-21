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Гол Мудрика не допоміг Челсі перемогти Арсенал Зінченка: результати матчів АПЛ

Результати матчів 9-го туру АПЛ
Сьогодні 21:26 564 0
Гол Мудрика не допоміг Челсі перемогти Арсенал Зінченка: результати матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Бернлі, #Борнмут, #Брайтон, #Брентфорд, #Вулвергемптон, #Евертон, #Ілля Забарний, #Крістал Пелес, #Ліверпуль, #Лутон, #Манчестер Сіті, #Віталій Миколенко, #Ньюкасл Юнайтед, #Челсі, #Михайло Мудрик, #Ноттінгем Форест, #Єгор Ярмолюк

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21-го жовтня, відбулося 7 матчів у межах 9-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ
9 тур, 21 жовтня

Ліверпуль - Евертон 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 75 Салах (пен), 2:0 - 90+7 Салах

Вилучення: Янг 37 (друга жовта)

Українець Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі і провів на полі 88 хвилин.

Борнмут - Вулвергемптон 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 17 Соланке, 1:1 - 47 Кунья, 1:2 - 87 Калайджич

Ілля Забарний відіграв 90 хвилин у цій зустрічі.

Брентфорд - Бернлі 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 25 Вісса, 2:0 - 62 Мбемо, 3:0 - 87 Годдос

У складі Брентфорда дебютував український півзахисник Єгор Ярмолюк, який вийшов на поле на 76-й хвилині.

Манчестер Сіті - Брайтон 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 7 Альварес, 2:0 - 19 Голанд, 2:1 - 73 Фаті

Ноттінгем - Лутон 2:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Вуд, 2:0 - 76 Вуд, 2:1 - 83 Огбене, 2:2 - 90+2 Адебайо

Ньюкасл Юнайтед - Кристал Пелес 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 4 Мерфі, 2:0 - 44 Гордон, 45+2 Лонгстофф, 4:0 - 66 Вілсон

Челсі - Арсенал 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 15 Палмер (пен), 2:0 - 48 Мудрик, 2:1 - 77 Райс, 2:2 - 84 Троссард

Українець Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі, забив гол, а також заробив пенальті і був замінений на 66-й хвилині зустрічі. Олександр Зінченко розпочав матч з перших хвилин і був замінений по перерві, заробивши жовту картку.

Сьогодні відбудеться ще один матч у АПЛ:

22:00 Шеффілд Юнайтед - Манчестер Юнайтед

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