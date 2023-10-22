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﻿Олександрія - Колос 0:1: огляд матчу

Колос догравав матч у меншості через вилучення Кирила Попова
Сьогодні 09:10 115 0
﻿Олександрія - Колос 0:1: огляд матчу
#Колос, #Олександрія

Джерело - Чемпіон.

Колос мінімально переграв Олександрію в межах 11-го туру УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ
11 тур, 21 жовтня

Олександрія - Колос 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 45+1 Лучкевич

Олександрія: Єрмаков, Савченко (Плакса, 64), Сігеєв, Калітвінцев, Шулянський (Джевані, 64), Логінов, Мартинюк, Смирний (Скорко, 64), Шостак (Кулаковський, 88), Михайленко, Ковалець (Погорілий, 25)

Запас: М.Шевченко, А.Кравченко, Ернандес, Андрейчук, Ващенко, Безерра, Долгий

Колос: Фесюн, Ємець, Чорноморець, В.Бондаренко, Бурда, Лучкевич, Мілько (Богданов, 79), Демченко (Салабай, 95), Дієго (Безбородько, 66), Попов, Ільїн (Болбат, 67)

Запас: Горох, Мисак, Золотов, Гончаренко, Велетень, Мякушко

Попередження: Бондаренко 18, Савченко 59, Логінов 89

Вилучення: Попов 53

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