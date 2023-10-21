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Шахтар Донецьк - ЛНЗ Черкаси 3:0: огляд матчу УПЛ

Кевін Келсі відзначився двома забитими голами
Сьогодні 20:16 177 0
Шахтар Донецьк - ЛНЗ Черкаси 3:0: огляд матчу УПЛ
#ЛНЗ Черкаси, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар здобув розгромну перемогу над ЛНЗ у межах 11-го туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - УПЛ
11 тур, 21 жовтня

Шахтар Донецьк - ЛНЗ Черкаси 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Сікан, 2:0 - 83 Келсі, 3:0 - 90 Келсі

Склади команд:

Шахтар: Різник, Конопля, Бондар, Ракіцький, Топалов (Азаров, 57), Степаненко (Назарина, 85), Криськів (Егіналду, 85), Зубков, Бондаренко, Невертон (Судаков, 57), Сікан (Келсі, 76).

Запас: Рудько, Кастілло, Швед, Гочолеішвілі, Чигринський, Матвієнко, Міроші

ЛНЗ: Пеньков, Насонов, Муравський, Селін (Ковальов, 79), Стасюк, Рибалка (Наумець, 69), Калюжний, Бойко, Норенков, Хобленко (Прядун, 69), Шестаков (Олійник, 75)

Запас: Самойленко, Савін, Тарасенко, Хамелюк, Тищенко, Банад

Попередження: Бондаренко 34, Конопля 78

Напередодні Чорноморець розібрався з Минаєм.

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