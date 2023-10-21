Чорноморець розібрався з Минаєм у 11 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Чорноморець переграв Минай у межах 11-го туру української Прем'єр-ліги.
Матч завершився з рахунком 3:0 на користь одеситів. Дубль оформив Андрій Штогрин.
Чемпіонат України - УПЛ
11 тур 21 жовтня
Чорноморець - Минай 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 19 Штогрин, 2:0 - 68 Штогрин, 3:0 - 81 Кузик
Склади команд:
Чорноморець: Варакута, Брагару (Гучек, 90+2), Єрмаков, Салюк, Путря, Васильєв, Кузик (Авагімян, 84), Шпорн, Бадібанга (Дада, 87), Ієде (Хадіда, 87), Штогрін (Вакула, 87)
Запасні: О. Шевченко, Білик, Бойчук, Ухань, Данилюк
Минай: Бандура, Булеза (Дмитрук, 38), Нємчанінов, Мельник, Солдат, Вітенчук, Рогозинський (Гечев, 54), Твердохліб (Голуб, 66), Ралюченко (Кораблін, 65), Вишневський (Одарюк, 66), Гунічев
Запасні: Кемкін, Ольховий, Ю. Кравчук, Петько, Панасенко
Попередження: Шаран 37 (за межами поля), Мельник 72
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