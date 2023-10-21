Едмар пояснив поразку від Кривбаса

Металіст 1925 не зміг використати свої моменти у матчі проти Кривбаса.

Про це розповів головний тренер "жовто-синіх" Едмар.

"Ми знали, що це буде важка гра. Суперечники наразі демонструють дуже хороший футбол і, можна сказати, перебувають на піку форми.

Після того, як ми пропустили дуже швидкий м'яч, треба було ще більше йти вперед, але натомість ми отримали другий гол у власні ворота.

Добре, що Вачіберадзе забив до перерви. Сподобалось, що за рахунку 0:2 й надалі, команда не опускала руки і билась до кінця. Можу лише привітати Кривбас із перемогою.

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Так, після перерви ми мали моменти й повинні були забивати. Це те, про що ми постійно говоримо... Реалізація, над цим потрібно працювати. Ми весь тиждень робили на цьому акцент, робили спеціальні вправи на завершення атак. А в грі чомусь не забиваємо...

Кривбасс зараз у дуже гарній формі, ми на цьому робили акцент. Якщо програли, то, значить, ми наразі не готові функціонально настільки ж добре, як суперники", — заявив Едмар.