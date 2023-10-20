Кривбас розібрався з Металістом 1925 у 11 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Кривбас здобув перемогу над Металістом 1925 у матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги.
Матч завершився з рахунком 1:3 на користь підопічних Юрія Вернидуба.
Чемпіонат України - УПЛ
11 тур, 20 жовтня
Металіст 1925 - Кривбас 1:3 (1:2)
Голи: 0:1 - 3 Задерака, 0:2 - 32 Кожушко, 1:2 - 39 Вачіберадзе, 1:3 - 68 Задерака
Склади команд:
Металіст 1925: Сидоренко, Жичиков, Є.Ткачук, Безуглий, Фарина (Капінус, 79), Габелок, Русин (Арі Моура, 79), Вачіберадзе, Мартинюк (Юсов, 59), Дмитренко (Бичек, 59), Борячук (Сидоров, 59)
Запас: Потімков, Мартинов, Червак, Ременюк, А.Ткачук, Кравченко, Чирук
Кривбас: Кліщук, Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго, Кузик (По, 53), Дебелко, Бізімана (Семотюк, 46), Татарков (Гончарук, 92), Задерака (Блізніченко, 92), Кожушко (Прінс, 84)
Запас: Маханьков, Хома, Вілівальд, Устименко
Попередження: Борячук 25, Дмитренко 42, Бізімана 45+1
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!