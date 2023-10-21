Арсенал міг підписати Беллінгема за 500 тис фунтів

Арсенал втратив можливість підписати Джуда Беллінгема через помилку у переказі коштів.

Арсенал був близьким до підписання півзахисника Джуда Беллінгема у 14-річному віці, коли він був у молодіжній системі Бірмінгем Сіті.

Про це повідомляє Daily Mail.

Бірмінгемці були готові відпустити Беллінгема за 500 тисяч фунтів, а Арсенал був згоден заплатити цю суму. Однак через непередбачену затримку не більше ніж на дві доби у підписанні гравця Бірмінгем відмовився від угоди та вийшов з переговорів.

Повідомлялося, що Гвардіола три години переконував Беллінгема перейти у Манчестер Сіті.

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