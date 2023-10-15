Гвардіола три години переконував Беллінгема перейти у Манчестер Сіті

Жузеп Гвардіола три години переконував Джуда Беллінгема перейти у Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Cadena SER.

Наставник Манчестер Сіті запевняв, що Беллінгем зможе грати в рідній Англії, а його скрізь цінуватимуть і поважатимуть.

Гвардіола зазначав, що переможний цикл Ман Сіті триває, а Реала завершується. Пеп також стверджував, що АПЛ краща за Ла Лігу у фінансовому плані, тому в Джуда з'являться потужніші спонсори. Крім того, на думку тренера, в Реалі є гравці, які перекриють можливості зростання Беллінгему.

Беллінгем подякував Гвардіолі за інтерес, але залишився при своїй думці і не відмовився від переходу в Реал. Зрозумівши, що гравець прийняв рішення, Пеп побажав йому удачі.

Джуд влітку перейшов із Боруссії Дортмунд у Реал за 103+31 млн євро. 20-річний англієць забив 10 голів у 10 матчах за Реал.