Матч за Суперкубок Туреччини відбудеться у Саудівській Аравії

Гра відбудеться 30 грудня

Матч за Суперкубок Туреччини між чемпіоном Галатасараєм і володарем Кубка Фенербахче буде зіграно в Ер-Ріяді, на КСУ Стедіум.

Про це повідомили на офіційному сайті Федерації футболу Туреччини.

Стадіон, який є домівкою саудівського клубу Ан-Наср, розрахований на 25 тисяч вболівальників. У 2021 році він приймав Кубок Марадони, товариський матч між Бока Хуніорс і Барселоною, присвячений легенді світового футболу Дієго Марадоні.

Раніше матчі Суперкубка Туреччини тричі проходили у Німеччині (2006, 2007, 2008 рік), а також один раз у Катарі (2021 рік). Станом на зараз, на рахунку Галатасарая 16 перемог і 9 поразок у таких матчах, а на рахунку Фенербахче — 9 перемог і стільки ж поразок.

Поєдинок між стамбульськими клубами за цей трофей відбудеться 30 грудня.

Нагадаємо, Туреччина та Італія приймуть Євро-2032.