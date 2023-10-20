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Гомес завершить кар'єру, якщо набуде чинності дискваліфікація через допінг

Гомесу загрожує відсторонення на 2 роки
Вчора 23:19 171 0
Гомес завершить кар'єру, якщо набуде чинності дискваліфікація через допінг
#Монца, #Папу Гомес

Джерело - Чемпіон.

Дискваліфікація вінгера Монци Папу Гомеса ще не набула чинності, оскільки не є задокументованою Італійською федерацією футболу.

Про це повідомляє журналіст Гастон Едул.

Допоки це не трапилось, аргентинець може продовжувати свої виступи.

Якщо все офіційно оформлять, то він має намір завершити професійну кар’єру.

Гомесу загрожує відсторонення на 2 роки, наразі невідомо, чи він подаватиме апеляцію.

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