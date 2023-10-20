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Гомес здав позитивний тест на допінг перед чемпіонатом світу-2022

Сьогодні 16:17 146 0
Гомес здав позитивний тест на допінг перед чемпіонатом світу-2022
Фото: Getty Images

Вінгер Монци Папу Гомес отримав два роки дискваліфікації через позитивний тест на допінг.

Про це повідомляє Relevo.

Цей зразок було взято в листопаді 2022 року, за кілька днів до старту ЧС-2022. Це відбулося на тренуванні Севільї, за яку Гомес тоді виступав.

За версією футболіста, напередодні в нього трапилася погана ніч, через яку він без попередньої консультації з клубними лікарями прийняв сироп одного зі своїх дітей.

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