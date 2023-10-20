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Баварія готова продати Шупо-Мотінга в зимове трансферне вікно

Мюнхенцям достатньо у складі і Гаррі Кейна з Матісом Телем
Сьогодні 20:19 194 0
Баварія готова продати Шупо-Мотінга в зимове трансферне вікно
#Баварія, #Шупо-Мотінг

Джерело - подкаст Bayern Insider.

Баварія готова продати взимку Еріка-Максіма Шупо-Мотінга, якщо надійде гарна пропозиція.

Про це повідомляє йдеться у подкасті Bayern Insider.

Мюнхенці цінують 34-річного камерунця, але їм достатньо у складі і Гаррі Кейна з Матісом Телем.

Якщо клуб не отримає хороших пропозицій, то Ерік залишиться у команді та допрацює свій контракт, який спливає влітку наступного року.

Нагадаємо, стало відомо, коли Ноєр повернеться в склад Баварії.

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