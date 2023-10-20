Після призначення Дарійо Срни на посаду в.о. головного тренера Шахтаря в команді покращилася атмосфера.

Про це розповів півзахисник "гірників" Артем Бондаренко.

Дулуб: Прихід Срни вплине на мотивацію гравців Шахтаря

"Атмосфера, якщо описати одним словом, прекрасна. Дарійо привніс позитив, як він вчора і казав. Позитив, легкість, свободу. Команда тренується в чудовому настрої і вмотивована. Гравці більш розкуті, напевно. Тим паче коли в тебе така комунікація гарна з тренером, то ти відчуваєш себе на полі більш впевнено, і це допомагає на полі", - сказав Бондаренко.