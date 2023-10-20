Головне
Срна: Шахтар мінятиме тренерів, поки не знайде того, кого потрібно
Сьогодні 14:09 289
Зоря з дублем Герреро переграла Оболонь у 11 турі УПЛ
Сьогодні 18:56 153
Та, що надихає: історія кохання Олександра Зінченка з Владою Седан
Сьогодні 18:41 3701
В АПЛ можуть впровадити жорсткий ліміт зарплат
Сьогодні 17:50 252
Українська федерація карате подасть протест через допуск росіян на чемпіонат світу
Сьогодні 17:19 269
50 років тому почалася легендарна епоха світового футболу - Валерій Лобановський очолив Динамо
Сьогодні 15:46 3446
Вацко: Степаненко сам запропонував Реброву не включати його до заявки на Мальту
Сьогодні 12:11 470
Левченко: Срна - тимчасовий варіант, через два-три тижні Шахтар матиме нового тренера
Сьогодні 09:39 479
Кривбас зіграє з Металістом 1925, Оболонь - із Зорею: розклад матчів УПЛ на 20 жовтня
Сьогодні 08:40 385
Завацька програла Діас в другому колі турніру у Тунісі
Сьогодні 08:08 324 1
Прямі трансляції

Бондаренко: Срна привніс позитив, легкість, свободу

Півзахисник Шахтаря прокоментував призначення Срни
Сьогодні 18:37 240 0
Бондаренко: Срна привніс позитив, легкість, свободу
#Шахтар, #Дарійо Срна, #Артем Бондаренко

Джерело - Чемпіон.

Після призначення Дарійо Срни на посаду в.о. головного тренера Шахтаря в команді покращилася атмосфера.

Про це розповів півзахисник "гірників" Артем Бондаренко.

  Дулуб: Прихід Срни вплине на мотивацію гравців Шахтаря

"Атмосфера, якщо описати одним словом, прекрасна. Дарійо привніс позитив, як він вчора і казав. Позитив, легкість, свободу. Команда тренується в чудовому настрої і вмотивована. Гравці більш розкуті, напевно. Тим паче коли в тебе така комунікація гарна з тренером, то ти відчуваєш себе на полі більш впевнено, і це допомагає на полі", - сказав Бондаренко.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 30687
50 років тому почалася легендарна епоха світового футболу - Валерій Лобановський очолив Динамо 50 років тому почалася легендарна епоха світового футболу - Валерій Лобановський очолив Динамо 3446
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 19588
Джошуа: У Ф'юрі точно є проблеми з психікою Джошуа: У Ф'юрі точно є проблеми з психікою 1115
Та, що надихає: історія кохання Олександра Зінченка з Владою Седан Та, що надихає: історія кохання Олександра Зінченка з Владою Седан 3701
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 29669
Рекомендуємо
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 3093
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 36009 3
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 20387 7
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 18580 3
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 49715
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 24822 1