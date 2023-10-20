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Вацко: Степаненко сам запропонував Реброву не включати його до заявки на Мальту

Втім, у цьому матчі тренерський штаб й так не розраховував на Тараса
Сьогодні 12:11 152 0
Вацко: Степаненко сам запропонував Реброву не включати його до заявки на Мальту
#Тарас Степаненко

Джерело - Чемпіон.

Опорний хавбек збірної України Тарас Степаненко сам запропонував тренерському штабу команди не вносити його до заявки на матч кваліфікації Євро-2024 проти Мальти (3:1). 

Про це сказав журналіст і коментатор Віктор Вацко.

Все через те, що Степаненко підвис на жовтих картках, і у разі отримання попередження у матчі з Мальтою пропускав би вирішальний матч з Італією.

Виходячи з цього Сергій Ребров сказав Тарасу, що він не розраховує на гравця в матчі з Мальтою, хоча в заявці опорник, ймовірно, був би.

У свою чергу Тарас запропонував тренерському штабу не вносити його в заявку на матч, а внести гравців, які раніше не потрапляли в заявку, але працювали у тренувальному процесі на рівні з усіма. Таким чином, Русин вперше потрапляючи до заявки на матч збірної, отримував можливість дебютувати за національну збірну України.

Нагадаємо, що збірна України після 7 проведених поєдинків посідає друге місце у групі, маючи в активі 13 балів. Італійці відстають на 3 пункти, але мають у запасі домашню гру проти Північної Македонії.

Вирішальним стане листопадовий матч, у якому наша команда прийме у Леверкузені Італію. 

Раніше Степаненко спростував конфлікт із ван Леувеном.

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