Кучер: Поки я вдома, була пропозиція, але відмовився

Фахівець розповів про свої плани

Джерело - Інформатор.

Український фахівець Олександр Кучер після звільнення із Дніпра-1 перебуває у творчій відпустці.

Про це заявив сам фахівець.

"Поки я вдома, біла пропозиція, але відмовився. Знаходжуся у творчій відпустці з сім'єю. Дивимося футбол, читаємо, розбираємось. Можливо, якщо вдасться, поїдемо на стажування, є варіанти. Зрозуміло, у нашій ситуації це непросто, але якщо буде можливість, постараємося з'їздити", - розповів Кучер.

Нагадаємо, що 40-річний фахівець подав у відставку з посади головного тренера Дніпра-1 наприкінці вересня після невдалого старту команди у сезоні, як у єврокубках, так і на внутрішній арені.