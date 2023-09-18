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Кучер не отримував бонусів за срібло УПЛ з Дніпром-1

У Дніпрі-1 не було передбачено бонусів за вирішення турнірних завдань
Сьогодні 18:01 256 0
Кучер не отримував бонусів за срібло УПЛ з Дніпром-1
#СК Дніпро-1, #Олександр Кучер

Джерело - Чемпіон.

У Дніпрі-1 не було передбачено бонусів за вирішення турнірних завдань чи преміальних за перемоги.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

"Інформація про систему премій у Дніпрі-1 зразка минулого сезону, що пролунала у вчорашньому випуску ТаТоТаке, коректна лише наполовину. У клубі дійсно не було передбачено бонусів за вирішення турнірних завдань чи преміальних за перемоги.

  Стали відомі деталі контракту Максимова з СК Дніпро-1

Однак і головний тренер клубу Олександр Кучер - всупереч сказаному - бонусів за досягнення другого місця не отримував. Просимо вибачення за некоректність сказаного", - йдеться у повідомленні.

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