Кучер не отримував бонусів за срібло УПЛ з Дніпром-1

У Дніпрі-1 не було передбачено бонусів за вирішення турнірних завдань

Джерело - Чемпіон.

У Дніпрі-1 не було передбачено бонусів за вирішення турнірних завдань чи преміальних за перемоги.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

"Інформація про систему премій у Дніпрі-1 зразка минулого сезону, що пролунала у вчорашньому випуску ТаТоТаке, коректна лише наполовину. У клубі дійсно не було передбачено бонусів за вирішення турнірних завдань чи преміальних за перемоги.

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Однак і головний тренер клубу Олександр Кучер - всупереч сказаному - бонусів за досягнення другого місця не отримував. Просимо вибачення за некоректність сказаного", - йдеться у повідомленні.

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