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Реал влітку планує повернути Моурінью на посаду головного тренера

Анчелотті піде до збірної Бразилії
Сьогодні 13:39 207 0
Реал влітку планує повернути Моурінью на посаду головного тренера
#Реал Мадрид, #Жозе Моурінью

Джерело - UA-футбол.

Мадридський Реал планує повернути Жозе Моурінью на посаду головного тренера наступного літа і розглядає його як основну заміну Карло Анчелотті.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Очікується, що Карло Анчелотті залишить Реал наприкінці сезону, щоб зайняти місце тренера збірної Бразилії, і тому мадридці почали пошук нового тренера для команди.

Ім'я Моурінью циркулює в столичному клубі як найкраще серед усіх кандидатів. Португальський тренер зараз очолює Рому, але, напевно, піде після закінчення контракту, який розрахований до кінця сезону.

Моурінью провів на чолі вершкових три роки, приєднавшись до клубу після того, як привів Інтер до європейського та італійського треблу. Моурінью привів клуб до одного титулу Ла Ліги у 2012 році, а потім пішов через рік після сезону, який він назвав найгіршим у своїй кар'єрі, та його замінив Анчелотті.

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