Вацко: Шахтар шукає нового тренера

Щоправда, поки що в переговорах з потенційними кандидатами жодної конкретики

Джерело - Чемпіон.

Даріо Срна залишатиметься виконувачем обов'язків головного тренера Шахтаря доти, доки клуб не знайде нового керманича для команди.

Про це сказав журналіст і коментатор Віктор Вацко.

Журналіст на підтвердження своїх слів наводить цитату Ріната Ахметова, який говорив про те, що "Срна не злякався прийняти команду, знаючи, що ми плануємо призначити нового тренера".

Також Вацко стверджує, що керівництво справді шукає тренера. У гірників є шорт-лист із бажаних фахівців, причому це виключно європейські фахівці.

Проте проблема в тому, що в переговорах із потенційними керманичами команди поки що немає жодної конкретики в переговорах, тож процес підписання нового тренера може затягнутися.

При цьому Срна залишатиметься в.о. до того моменту, поки клуб не знайде нового наставника команди. Надалі Даріо повернеться до посади спортивного директора Шахтаря, про що в нього є домовленість з Ахметовим.

Нагадаємо, що Шахтар днями досить несподівано звільнив головного тренера команди Патріка ван Леувена, під керівництвом якого команда провела лише 105 днів та 12 матчів.