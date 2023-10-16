Звільнення ван Леувена - рішення Ахметова

Рішення про звільнення головного тренера Шахтаря Патріка ван Леувена ухвалив президент клубу Рінат Ахметов.

Про це заявив Ігор Бурбас.

"Звільнити Патріка ван Леувена, так само як і перед цим призначити - це рішення Ріната Ахметова. Цей тренер був саме його креатурою, ніяк не гендиректора чи спортдиректора. Їхня роль була здобути його з Зорі і все. Зараз президент Шахтаря ухвалив нове рішення. Десь на емоціях. Але воно визрівало вже кілька тижнів. Головна причина - не стільки в результатах, скільки в негативному мікрокліматі в роздягальні.