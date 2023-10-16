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Звільнення ван Леувена - рішення Ахметова

Журналіст розкрив деталі звільнення ван Леувена
Сьогодні 19:02 720 0
Звільнення ван Леувена - рішення Ахметова
#Рінат Ахметов, #Шахтар, #Патрік ван Леувен

Джерело - Чемпіон.

Рішення про звільнення головного тренера Шахтаря Патріка ван Леувена ухвалив президент клубу Рінат Ахметов.

Про це заявив Ігор Бурбас.

"Звільнити Патріка ван Леувена, так само як і перед цим призначити - це рішення Ріната Ахметова. Цей тренер був саме його креатурою, ніяк не гендиректора чи спортдиректора. Їхня роль була здобути його з Зорі і все. Зараз президент Шахтаря ухвалив нове рішення. Десь на емоціях. Але воно визрівало вже кілька тижнів. Головна причина - не стільки в результатах, скільки в негативному мікрокліматі в роздягальні.

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Доступних кваліфікованих тренерів для такого топ-клубу зараз неможливо знайти на ринку, бо не кожен поїде в Україну. Тому поки триватимуть пошуки, команду дійсно до наступних матчів готуватиме Дарійо Срна. Якщо піде - залишать надовше. Але поки він розглядається як тимчасовий наставник", - написав Бурбас.

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