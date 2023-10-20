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Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця

Сьогодні 04:42 29891 0
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця
#Верес, #Ворскла, #Динамо Київ, #Зоря, #Колос, #Кривбас, #ЛНЗ, #Металіст 1925, #Минай, #Оболонь, #Олександрія, #Полісся, #Рух, #СК Дніпро-1, #Чорноморець, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

28 липня 2023 року стартував футбольний сезон 2023/24 в українській Прем'єр-лізі. Пропонуємо Вашій увазі календар та результати матчів.

У календарі переважної кількості турів вказано базові дати матчів. При надходженні детальнішої інформації щодо дати і часу матчу календар буде оновлюватися.

Календар та результати матчів УПЛ-2023/24:

Перше коло

1 тур. 28 липня 2023 рік

  • 17:00. Оболонь - Колос - 0:0
  • 19:00. Верес - Полісся - 0:2

29 липня 2023 рік

  • 15:00. Рух - Зоря - 2:1
  • 17:00. Металіст 1925 - Шахтар - 1:2

30 липня 2023 рік

  • 15:00. ЛНЗ - Чорноморець - 0:2
  • 17:00. Динамо - Минай - 4:1
  • 19:00. Олександрія - Кривбас - 1:0
  • Ворскла - Дніпро-1 - перенесено

Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ

2 тур.

2 серпня 2023 рік

  • 17:00. Верес - Шахтар - 1:1

4 серпня 2023 рік

  • 17:00. Оболонь - Динамо - 2:4

5 серпня 2023 рік

  • 15:00. Минай - ЛНЗ - 0:3
  • 19:00. Олександрія - Металіст 1925 - 1:0

6 серпня 2023 рік

  • 15:00. Дніпро-1 - Полісся - 2:1
  • 17:00. Колос - Чорноморець - 2:0
  • 17:00. Зоря - Кривбас - 1:3
  • 19:00. Рух - Ворскла - 4:1

3 тур.

12 серпня 2023 рік

  • 15:00. Чорноморець - Оболонь - 2:0
  • 17:00. Колос - Верес - 2:0
  • 17:00. Полісся - Рух - 0:1

13 серпня 2023 рік

  • 13:00. Минай - Дніпро-1 - 1:1
  • 15:00. Ворскла - Зоря - 1:2
  • 17:00. Кривбас - ЛНЗ - 2:0

14 серпня 2023 рік

  • 17:00. Шахтар - Олександрія - 2:1
  • Матч Динамо - Металіст 1925 перенесено

4 тур. 18 серпня 2023 рік

  • 17:00. ЛНЗ - Полісся - 1:2
  • 19:00. Зоря - Олександрія - 0:0

19 серпня 2023 рік

  • 15:00. Верес - Ворскла - 1:2
  • 17:00. Металіст 1925 - Минай - 1:0
  • 19:00. Рух - Колос - 1:1

20 серпня 2023 рік

  • 15:00. Дніпро-1 - Оболонь - 1:2
  • 17:00. Чорноморець - Динамо - 3:2
  • 19:00. Кривбас - Шахтар - 3:3

5 тур. 26 серпня 2023 рік

  • 15:00. ЛНЗ - Металіст 1925 - 0:1
  • 17:00. Олександрія - Полісся - 0:3

27 серпня 2023 рік

  • 13:00. Минай - Зоря - 1:1
  • 15:00. Колос - Шахтар - 0:2
  • 17:00. Ворскла - Чорноморець - 2:1

28 серпня 2023 рік

  • 17:00. Оболонь - Кривбас - 0:0

Матчі Динамо - Верес та Рух - Дніпро-1 перенесено

6 тур. 1 вересня 2023 рік

  • 17:00. Верес - Чорноморець - 3:1

2 вересня 2023 рік

  • 13:00. Минай - Шахтар - 1:4
  • 15:00. Полісся - Оболонь - 2:0
  • 17:00. Ворскла - Олександрія - 1:0

3 вересня 2023 рік

  • 13:00. Дніпро-1 - ЛНЗ - 0:0
  • 17:00. Колос - Кривбас - 0:3
  • 19:00. Рух - Металіст 1925 - 1:1
  • Матч Зоря - Динамо перенесено

7 тур. 15 вересня 2023 рік

  • 18:30. Металіст 1925 - Зоря - 2:1

16 вересня 2023 рік

  • 15:00. Чорноморець - Полісся - 1:0
  • 17:00. Шахтар - Оболонь - 1:0
  • 19:00. Олександрія - Минай - 1:1

17 вересня 2023 рік

  • 13:00. ЛНЗ - Рух - 2:1
  • 15:00. Дніпро-1 - Колос - 1:1
  • 17:00. Кривбас - Верес - 2:1

18 вересня 2023 рік

  • 17:00. Динамо - Ворскла - 2:0

8 тур. 22 вересня 2023 рік

  • 17:00. Оболонь - Верес - 0:0
  • 19:00. Олександрія - Чорноморець - 1:5

23 вересня 2023 рік

  • 13:00. ЛНЗ - Динамо - 2:4
  • 15:00. Полісся - Минай - 2:1
  • 17:00. Ворскла - Кривбас - 1:4
  • 19:00. Рух - Шахтар - 1:1

24 вересня 2023 рік

  • 15:00. Зоря - Дніпро-1 - 0:1
  • 17:00. Металіст 1925 - Колос - 0:0

9 тур. 30 вересня 2023 рік

  • 15:00. Верес - ЛНЗ - 0:0
  • 17:00. Шахтар - Ворскла - 1:2
  • 19:00. Чорноморець - Зоря - 0:0

1 жовтня 2023 рік

  • 13:00. Минай - Оболонь - 0:1
  • 15:00. Кривбас - Рух - 1:3
  • 17:00. Колос - Полісся - 0:0
  • 19:00. Динамо - Олександрія - 4:2

2 жовтня 2023 рік

  • 17:00. Дніпро-1 - Металіст 1925 - 1:0

10 тур. 6 жовтня 2023 рік

  • 15:00. Полісся - Динамо - 3:2

7 жовтня 2023 рік

  • 13:00. Дніпро-1 - Верес - 2:0
  • 15:00. ЛНЗ - Олександрія - 0:0
  • 17:00. Колос - Ворскла - 0:0

8 жовтня 2023 рік

  • 13:00. Оболонь - Металіст 1925 - 1:0
  • 15:00. Рух - Минай - 0:0
  • 17:00. Кривбас - Чорноморець - 1:0
  • Матч Зоря - Шахтар перенесено

Поточна турнірна таблиця:

11 тур. 20 жовтня 2023 рік

  • 17:00. Оболонь - Зоря
  • 19:00. Металіст 1925 - Кривбас

21 жовтня 2023 рік

  • 15:00. Чорноморець - Минай
  • 17:00. Шахтар - ЛНЗ
  • 19:00. Олександрія - Колос

22 жовтня 2023 рік

  • 13:00. Верес - Рух
  • 15:00. Ворскла - Полісся
  • 17:00. Динамо - Дніпро-1

12 тур. 28 жовтня 2023 рік

  • ЛНЗ - Оболонь
  • Минай - Верес
  • Ворскла - Металіст 1925
  • Кривбас - Дніпро-1
  • Зоря - Полісся
  • Колос - Динамо
  • Рух - Олександрія
  • Чорноморець - Шахтар

13 тур. 4 листопада 2023 рік

  • Металіст 1925 - Чорноморець
  • ЛНЗ - Колос
  • Полісся - Кривбас
  • Минай - Ворскла
  • СК Дніпро-1 - Олександрія
  • Верес - Зоря
  • Рух - Оболонь
  • Динамо - Шахтар

14 тур. 11 листопада 2023 рік

  • Полісся - Металіст 1925
  • Колос - Минай
  • Олександрія - Верес
  • Оболонь - Ворскла
  • Зоря - ЛНЗ
  • Кривбас - Динамо
  • Чорноморець - Рух
  • Шахтар - Дніпро-1

15 тур. 25 листопада 2023 рік

  • Верес - Металіст 1925
  • Минай - Кривбас
  • Олександрія - Оболонь
  • Ворскла - ЛНЗ
  • Дніпро-1 - Чорноморець
  • Колос - Зоря
  • Динамо - Рух
  • Шахтар - Полісся

Друге коло

16 тур. 2 грудня 2023 рік

  • Полісся - Верес
  • Чорноморець - ЛНЗ
  • Колос - Оболонь
  • Кривбас - Олександрія
  • Дніпро-1 - Ворскла
  • Минай - Динамо
  • Зоря - Рух
  • Шахтар - Металіст 1925

17 тур. 9 грудня 2023 рік

  • Чорноморець - Колос
  • ЛНЗ - Минай
  • Металіст 1925 - Олександрія
  • Полісся - Дніпро-1
  • Кривбас - Зоря
  • Динамо - Оболонь
  • Ворскла - Рух
  • Шахтар - Верес

18 тур. 24 лютого 2024 рік

  • Оболонь - Чорноморець
  • Верес - Колос
  • ЛНЗ - Кривбас
  • Дніпро-1 - Минай
  • Зоря - Ворскла
  • Металіст 1925 - Динамо
  • Рух - Полісся
  • Олександрія - Шахтар

19 тур. 2 березня 2024 рік

  • Полісся - ЛНЗ
  • Минай - Металіст 1925
  • Ворскла - Верес
  • Оболонь - Дніпро-1
  • Олександрія - Зоря
  • Динамо - Чорноморець
  • Колос - Рух
  • Шахтар - Кривбас

20 тур. 9 березня 2024 рік

  • Металіст 1925 - ЛНЗ
  • Кривбас - Оболонь
  • Полісся - Олександрія
  • Чорноморець - Ворскла
  • Зоря - Минай
  • Верес - Динамо
  • Дніпро-1 - Рух
  • Шахтар - Колос

21 тур. 16 березня 2024 рік

  • Оболонь - Полісся
  • Чорноморець - Верес
  • Кривбас - Колос
  • Олександрія - Ворскла
  • ЛНЗ - Дніпро-1
  • Динамо - Зоря
  • Металіст 1925 - Рух
  • Шахтар - Минай

22 тур. 30 березня 2024 рік

  • Полісся - Чорноморець
  • Верес - Кривбас
  • Минай - Олександрія
  • Колос - Дніпро-1
  • Зоря - Металіст 19256
  • Восркла - Динамо
  • Рух - ЛНЗ
  • Оболонь - Шахтар

23 тур. 6 квітня 2024 рік

  • Верес - Оболонь
  • Колос - Металіст 1925
  • Минай - Полісся
  • Чорноморець - Олександрія
  • Кривбас - Ворскла
  • Дніпро-1 - Зоря
  • Динамо - ЛНЗ
  • Шахтар - Рух

24 тур. 13 квітня 2024 рік

  • ЛНЗ - Верес
  • Полісся - Колос
  • Оболонь - Минай
  • Металіст 1925 - Дніпро-1
  • Зоря - Чорноморець
  • Олександрія - Динамо
  • Рух - Кривбас 
  • Ворскла - Шахтар

25 тур. 20 квітня 2024 рік

  • Металіст 1925 - Оболонь
  • Чорноморець - Кривбас
  • Олександрія - ЛНЗ
  • Ворскла - Колос
  • Верес - Дніпро-1
  • Динамо - Полісся
  • минай - Рух
  • Шахтар - Зоря

26 тур. 27 квітня 2024 рік

  • Минай - Чорноморець
  • Кривбас - Металіст 1925
  • Колос - Олександрія
  • Полісся - Ворскла
  • Зоря - Оболонь
  • Дніпро-1 - Динамо
  • Рух - Верес
  • ЛНЗ - Шахтар

27 тур. 4 травня 2024 рік

  • Оболонь - ЛНЗ
  • Верес - Минай
  • Металіст 1925 - Ворскла
  • Дніпро-1 - Кривбас
  • Полісся - Зоря
  • Динамо - Колос
  • Олександрія - Рух
  • Шахтар - Чорноморець

28 тур. 11 травня 2024 рік

  • Чорноморець - Металіст 1925
  • Колос - ЛНЗ
  • Кривбас - Полісся
  • Ворскла - Минай
  • Олександрія - СК Дніпро-1
  • Зоря - Верес
  • Оболонь - Рух
  • Шахтар - Динамо

29 тур. 18 травня 2024 рік

  • Металіст 1925 - Полісся
  • Минай - Колос
  • Верес - Олександрія
  • Ворскла - Оболонь
  • ЛНЗ - Зоря
  • Динамо - Кривбас
  • Рух - Чорноморець
  • Дніпро-1 - Шахтар

30 тур. 25 травня 2024 рік

  • Кривбас - Минай
  • Оболонь - Олександрія
  • ЛНЗ - Ворскла
  • Чорноморець - Дніпро-1
  • Зоря - Колос
  • Рух - Динамо
  • Полісся - Шахтар
  • Металіст 1925 - Верес
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