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Інтер Маямі розглядає підписання капітана Барселони Роберто

Іспанець хоче спробувати свої сили в МЛС
Вчора 23:56 191 0
Інтер Маямі розглядає підписання капітана Барселони Роберто
Фото: Getty Images
#Барселона, #Інтер Маямі, #Серджі Роберто

Джерело - Diario Sport.

Капітан Барселони Серджі Роберто перебуває у сфері інтересів Інтера Маямі.

Про це повідомляє Diario Sport.

Інтер Маямі хоче скористатися бажанням Роберто спробувати свої сили в МЛС. Тому розглядає варіант із запрошенням як вільного агента наступного літа.

Футболіст не хоче поспішати й залишити ухвалення рішення щодо продовження кар’єри на кінець сезону.

Нагадаємо, Барселона зацікавлена у підписанні нападника Манчестер Сіті.

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