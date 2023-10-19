Інтер Маямі розглядає підписання капітана Барселони Роберто

Іспанець хоче спробувати свої сили в МЛС

Джерело - Diario Sport.

Капітан Барселони Серджі Роберто перебуває у сфері інтересів Інтера Маямі.

Про це повідомляє Diario Sport.

Інтер Маямі хоче скористатися бажанням Роберто спробувати свої сили в МЛС. Тому розглядає варіант із запрошенням як вільного агента наступного літа.

Футболіст не хоче поспішати й залишити ухвалення рішення щодо продовження кар’єри на кінець сезону.

Нагадаємо, Барселона зацікавлена у підписанні нападника Манчестер Сіті.

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