Інтер Маямі розглядає підписання капітана Барселони Роберто

Джерело - Diario Sport.
Капітан Барселони Серджі Роберто перебуває у сфері інтересів Інтера Маямі.
Про це повідомляє Diario Sport.
Інтер Маямі хоче скористатися бажанням Роберто спробувати свої сили в МЛС. Тому розглядає варіант із запрошенням як вільного агента наступного літа.
Футболіст не хоче поспішати й залишити ухвалення рішення щодо продовження кар’єри на кінець сезону.
Нагадаємо, Барселона зацікавлена у підписанні нападника Манчестер Сіті.
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