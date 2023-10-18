Барселона зацікавлена у підписанні нападника Манчестер Сіті

Джерело - Tribuna.com.
Барселона стежить за центральним нападником Манчестер Сіті Хуліаном Альваресом.
Про це повідомляє Sport.es.
Попри те, що чинний контракт гравця розрахований до 2028 року, у ньому є пункт з відступними.
Хоча каталонці вже підписали Вітора Роке, який повинен приєднатися до команди у січні, їм потрібен ще один нападник, який допомагатиме бразильцю та стане заміною Роберту Левандовському.
Саме тому Барселона стежить за Альваресом, який вважається нападником з великими перспективами у наближчі 10 років.
Він подобається Хаві своєю універсальністю та вмінням реалізовувати моменти.
ПОвідомлялося, що Реал хоче підписати Альвареса.
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