Палкін: Сподіваюсь використати свій досвід в інтересах українських клубів

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін увійшов до Комітету УЄФА зі статусу гравців, трансферів, агентів та матч-агентів.

Цю подію функціонер прокоменутвав у фейсбуці.

"Дорогі друзі! Рішенням Виконкому УЄФА мене включено до складу Комітету УЄФА зі статусу гравців, трансферів, агентів та матч-агентів. У Комітеті я буду єдиним представником від Асоціації європейських клубів (ECA), де буду працювати наступні 4 роки.