Палкін: Сподіваюсь використати свій досвід в інтересах українських клубів

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін увійшов до Комітету УЄФА зі статусу гравців, трансферів, агентів та матч-агентів.
Цю подію функціонер прокоменутвав у фейсбуці.
"Дорогі друзі! Рішенням Виконкому УЄФА мене включено до складу Комітету УЄФА зі статусу гравців, трансферів, агентів та матч-агентів. У Комітеті я буду єдиним представником від Асоціації європейських клубів (ECA), де буду працювати наступні 4 роки.
Сподіваюся використати свій досвід задля вдосконалення регулювання європейської футбольної політики в інтересах українських та європейських клубів", – написав Палкін
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