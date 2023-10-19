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Палкін: Сподіваюсь використати свій досвід в інтересах українських клубів

Сьогодні 21:53 73 0
Палкін: Сподіваюсь використати свій досвід в інтересах українських клубів

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін увійшов до Комітету УЄФА зі статусу гравців, трансферів, агентів та матч-агентів.

Цю подію функціонер прокоменутвав у фейсбуці.

"Дорогі друзі! Рішенням Виконкому УЄФА мене включено до складу Комітету УЄФА зі статусу гравців, трансферів, агентів та матч-агентів. У Комітеті я буду єдиним представником від Асоціації європейських клубів (ECA), де буду працювати наступні 4 роки.

Сподіваюся використати свій досвід задля вдосконалення регулювання європейської футбольної політики в інтересах українських та європейських клубів", – написав Палкін

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